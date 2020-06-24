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Okul yöneticileri ve öğretmenlere, hangi ek ders ücretleri, yüksek lisansa bağlı olarak artırımlı olarak ödenir?

Öğretmenlerin fiilen girdikleri derslerin dışındaki görevlerinden; işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri, hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler için Ödenen ek ders ücretleri ile 2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesine göre yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere ödenen ek ders ücretleri ve aynı Kararın 16 ncı maddesine göre ders görevinin yapılmış sayılmasına bağlı olarak ödenen ek ders ücretleri ile Kararın 10 uncu maddesine göre ödenen "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığı gibi fiilen ders ve ek derslere girilmeksizin ödenmekte olan ek ders ücretlerinin artırımlı (%5 ve %15) olarak ödenmesine imkan bulunmamaktadır.
 24 Haziran 2020 00:01
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Okul yöneticileri ve öğretmenlere, hangi ek ders ücretleri, yüksek lisansa bağlı olarak artırımlı olarak ödenir?

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücretinin nasıl ödeneği toplu sözleşemde yer alan "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir." hükümleri doğrultusunda uygulanmaktadır.

Bu uygulamanın nasıl yapılacağı ise;

1- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.09.2012 tarihli 42188 sayılı yazısı ekinde gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.08.2012 tarihli ve 9310 sayılı yazısında,

2- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.10.2012 tarihli 114915 sayılı yazısı ekinde gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının 24.09.2012 tarihli ve 10155 sayılı düzeltme yazısında,

bu konu cevaplandırılmıştır.

Bu yazılarda yer alan; "Öğretmenlerin fiilen girdikleri derslerin dışındaki görevlerinden; işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri, hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler için Ödenen ek ders ücretleri ile 2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesine göre yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere ödenen ek ders ücretleri ve aynı Kararın 16 ncı maddesine göre ders görevinin yapılmış sayılmasına bağlı olarak ödenen ek ders ücretleri ile Kararın 10 uncu maddesine göre ödenen "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığı gibi fiilen ders ve ek derslere girilmeksizin ödenmekte olan ek ders ücretlerinin artırımlı (%5 ve %15) olarak ödenmesine imkan bulunmamaktadır." açıklamasına göre okul yöneticileri ve öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretlerinin, ödenebilmesi için fiilen ders ve ek derslere girilmesi ve görevin bir fiil yerine getirilmesi gerekmektedir.

OKUL YÖNETİCİLERİNE; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi 1. fıkrası (a) bendindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri,

"Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi 1. fıkrası (a) bendindeki;"(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümlerine istinaden;

Okul yöneticilerine; fiilen ders ve ek derslere girmekte olan ve bu görevlerini bir fiil yerine getiren yüksek lisans ve doktora yapmış olan okul yöneticilerine yüksek öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretleri ödenmektedir.

Fakat; ek dersle ilgili kararın diğer maddelerine istinaden derse girmeksizin yapmış oldukları bir görev nedeniyle aldıkları ek ders ücretleri ile "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığı aldıkları ek ders ücretleri, yüksek öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretleri ise ödenmemektedir.

ÖĞRETMENLERE; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi 1. fıkrası (b), (c) ve (ç) bendindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri,

"Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi 1. fıkrası (b) ve (c) bendindeki;"(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümlerine istinaden,

Öğretmenlere; fiilen ders ve ek derslere girmekte olan ve bu görevlerini bir fiil yerine getiren yüksek lisans ve doktora yapmış olan öğretmenlere yüksek öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretleri ödenmektedir.

Fakat; ek dersle ilgili kararın diğer maddelerine istinaden derse girmeksizin yapmış oldukları bir görev nedeniyle yani öğretmenlerin fiilen girdikleri derslerin dışındaki görevlerinden; işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri, hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler için Ödenen ek ders ücretleri ile 2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesine göre yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere ödenen ek ders ücretleri ve aynı Kararın 16 ncı maddesine göre ders görevinin yapılmış sayılmasına bağlı olarak ödenmekte olan ek ders ücretleri yüksek öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretleri ise ödenmemektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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