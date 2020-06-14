AK Parti'li Ünal: Biz ilkesel siyasetin peşindeyiz
|14 Haziran 2020 21:31
|Yazdır
AK Parti'li Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan ve etik olmayan paylaşımlara dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Etik Farkındalık' çalışmamız ahlaki iki yüzlülüğü gözler önüne sermiştir. Nasıl kendi teröristlerine sahip çıktılarsa, aynı şekilde ahlaksızlık kendi taraflarından geldiğinde mübah görüp, yapılan çirkinliğe kol kanat gerdiklerini tüm açıklığı ile ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine, ailesine, bizlere yapılan hakaretlere, küfürlere tamamen sessiz kalanlar, bir kişinin asla kabul edemeyeceğimiz ahlaksızlığını 10 milyon üyesi olan bir harekete mal etmek gibi aşağıların aşağısı bir tutum sergiliyor, bizi hiç şaşırtmıyorlar.
Biz teşkilat mensuplarımızdan, üyelerimizden herhangi birisinin küfür ve hakaretine asla sahip çıkmadık, yapanı ihraç ettik, her türlü gayri ahlaki tutumu reddettik, sizse her seferinde küfürbazları, ahlaksızları ödüllendirdiniz. Biz ilkeli siyasetin peşindeyiz, kimden gelirse gelsin ahlaksızlığa karşı duruyor, her koşulda erdemi savunuyor, ilkelerimizi muhafaza ediyoruz. Siz ise her şeyden önce ilkesizsiniz, içinizdeki ahlaksızlara sessiz ve körsünüz, dürüst değilsiniz. Şüphesiz sizin tam karşınızdayız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı
15 Haziran 2020 13:33
|İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması
15 Haziran 2020 08:38
|'FETÖ'cü hainlerin TSK üniforması giymesine müsaade etmeyeceğiz'
15 Haziran 2020 08:13
|Büyükşehirlerden anadolu illerine hareketlilik yaşanıyor
15 Haziran 2020 07:54
|'Yurtlar da dünyaya model oldu'
15 Haziran 2020 06:11
|İçişleri Bakanlığı'ndan 'Bingöl' depremine ilişkin açıklama
15 Haziran 2020 05:06
|Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı
15 Haziran 2020 05:01
|Oktay: Deprem öldürmez binalar öldürür ilkemiz var
15 Haziran 2020 02:29
|Bursa Valisi Canbolat: Pozitif vakada artışlar yaşanıyor
15 Haziran 2020 02:27
|Hedefler yerle bir edildi: Bakan Akar böyle takip etti
15 Haziran 2020 02:25