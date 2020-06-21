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Salgın süresince ödenen ek dersler yüksek lisansa bağlı artırımlı olarak ödenir mi?

Salgın süresince hiç bir görev fiilen yerine getirilemediğinden okul yöneticileri ve öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
 21 Haziran 2020 12:30
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Salgın süresince ödenen ek dersler yüksek lisansa bağlı artırımlı olarak ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 03.06.2020 tarih ve 7413018 sayılı yazılarıyla Öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenen ek ders ücretlerinin. Covid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumunun tatil edildiği süreçte de artırımlı olarak ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruyu cevaplandırdı.

İşte o yazı;

Bu yazının ilgilerini incelediğimizde; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.09.2012 tarihli 42188 sayılı yazısı ekinde gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.08.2012 tarihli ve 9310 sayılı yazısında belirtildiği üzere, öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenen ek ders ücretlerinin, ders görevlerinin yapılmış sayılmasına bağlı olarak ek ders ücreti ödendiği sürelerde artırımlı olarak ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Şöyle ki; 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28/8/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Bölümünde yer alan "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8. maddesindeki; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir." hükümlerince uygulama yapılmaktadır.

Bu uygulamanın nasıl yapılacağı ise;

1- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.09.2012 tarihli 42188 sayılı yazısı ekinde gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.08.2012 tarihli ve 9310 sayılı yazısında,

2- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.10.2012 tarihli 114915 sayılı yazısı ekinde gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının 24.09.2012 tarihli ve 10155 sayılı düzeltme yazısında bu konu cevaplandırılmıştır.

Bu yazılarda yer alan; "Öğretmenlerin fiilen girdikleri derslerin dışındaki görevlerinden; işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri, hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler için Ödenen ek ders ücretleri ile 2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesine göre yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere ödenen ek ders ücretleri ve aynı Kararın 16 ncı maddesine göre ders görevinin yapılmış sayılmasına bağlı olarak ödenen ek ders ücretleri ile Kararın 10 uncu maddesine göre ödenen "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığı gibi fiilen ders ve ek derslere girilmeksizin ödenmekte olan ek ders ücretlerinin artırımlı (%5 ve %15) olarak ödenmesine imkan bulunmamaktadır." açıklamasına göre okul yöneticileri ve öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretlerinin, ödenebilmesi için fiilen ders ve ek derslere girilmesi ve görevin bir fiil yerine getirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla salgın süresince hiç bir görev fiilen yerine getirilemediğinden okul yöneticileri ve öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretleri ödenmeyecektir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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