Çalışma saatleri dışında açılan kurslara salgın sürecince ek ders ödenir mi?

Bilindiği üzere 28.03.2020 tarihli ve 5964251 yazıda, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında aralarında, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. maddesi kapsamında yapılmak durumunda olan;

- Destekleme ve yetiştirme kursları,

- ilkokullarda yetiştirme programları,

- evde eğitim hizmetleri,

- destek eğitim odası uygulamaları,

- öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri,

- planlama ve bakım-onarım görevi,

- işletmelerde meslek eğitimi,

- belleticilik görevi,

- ders dışı eğitim çalışmaları,

- hizmet içi eğitim,

- kurul ve komisyon üyeliği ve benzeri eğitim faaliyetleri

- ile tam gün tam yıl eğitim, ikili öğretim uygulamalarının 28 Mart 2020 tarihinden itibaren durdurulduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere hangi faaliyetlerin ve hangi okulların tam gün tam yıl kapsamına alınacağı; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler" başlıklı 156. maddesinde belirlenen faaliyetlere göre belirlenmektedir.

İşte o madde;

"Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler

MADDE 156- (1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında;

a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri,

b) Okullarda yapılan ikili öğretim,

c) Açık öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları,

ç) Telafi eğitimi ve tamamlayıcı eğitim uygulamaları,

) Okulda yapılan staj çalışmaları,

e) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri, üretici konuma getirmeye yönelik düzenlenen mesleki eğitim,

f) Okul/kurumlarda açılan hayat boyu eğitime yönelik kurslarla her türdeki mesleki kurslar,

g) Okul/kurumlarda yapılan usta öğreticilik/iş pedagojisi kursları,

ğ) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla yapılan proje ve protokoller çerçevesinde yapılan yaygın eğitim faaliyetleri,

h) Programlarının özelliğine göre günlük çalışma saatleri dışında akşamları, (Değişik ibare:RG-12/7/2019-30829) hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okul/kurumlarda yapılan eğitim ve öğretim, gibi etkinlikler yapılır.

(2) Ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez."

Bu hükümlerde yer alan a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri, tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, Kararın 8. maddesine göre yapılmak durumunda olan ilave ek ders görevleri ile tam gün tam yıl eğitim kapsamında açılan kursların durdurulan eğitim faaliyetleri arasında yer aldığı; bu kapsamda bulunmayan kursların ise durdurulan eğitim faaliyetleri arasında yer almadığı değerlendirilmektedir. Kısacası görev yapılan okul tam gün tam yıl kapsamında ise mesai saatlerinden sonra yapılan kursların ek dersleri ödenmez

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR