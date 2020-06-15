1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalışma saatleri dışında açılan kurslara salgın sürecince ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 22.05.2020 tarih ve 7120594 Bazı eğitim kurumlarında hafta içi günlerinde çalışma saatleri dışında açılan kursların da, Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirler kapsamında uygulaması durdurulan eğitim faaliyetleri arasında bulunup bulunmadığına ilişkin soruları cevaplandırdı.
 15 Haziran 2020 10:58
Yazdır
Çalışma saatleri dışında açılan kurslara salgın sürecince ek ders ödenir mi?

Bilindiği üzere 28.03.2020 tarihli ve 5964251 yazıda, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında aralarında, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. maddesi kapsamında yapılmak durumunda olan;

- Destekleme ve yetiştirme kursları,

- ilkokullarda yetiştirme programları,

- evde eğitim hizmetleri,

- destek eğitim odası uygulamaları,

- öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri,

- planlama ve bakım-onarım görevi,

- işletmelerde meslek eğitimi,

- belleticilik görevi,

- ders dışı eğitim çalışmaları,

- hizmet içi eğitim,

- kurul ve komisyon üyeliği ve benzeri eğitim faaliyetleri

- ile tam gün tam yıl eğitim, ikili öğretim uygulamalarının 28 Mart 2020 tarihinden itibaren durdurulduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere hangi faaliyetlerin ve hangi okulların tam gün tam yıl kapsamına alınacağı; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler" başlıklı 156. maddesinde belirlenen faaliyetlere göre belirlenmektedir.

İşte o madde;

"Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler

MADDE 156- (1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında;

a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri,

b) Okullarda yapılan ikili öğretim,

c) Açık öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları,

ç) Telafi eğitimi ve tamamlayıcı eğitim uygulamaları,

) Okulda yapılan staj çalışmaları,

e) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri, üretici konuma getirmeye yönelik düzenlenen mesleki eğitim,

f) Okul/kurumlarda açılan hayat boyu eğitime yönelik kurslarla her türdeki mesleki kurslar,

g) Okul/kurumlarda yapılan usta öğreticilik/iş pedagojisi kursları,

ğ) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla yapılan proje ve protokoller çerçevesinde yapılan yaygın eğitim faaliyetleri,

h) Programlarının özelliğine göre günlük çalışma saatleri dışında akşamları, (Değişik ibare:RG-12/7/2019-30829) hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okul/kurumlarda yapılan eğitim ve öğretim, gibi etkinlikler yapılır.

(2) Ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez."

Bu hükümlerde yer alan a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri, tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, Kararın 8. maddesine göre yapılmak durumunda olan ilave ek ders görevleri ile tam gün tam yıl eğitim kapsamında açılan kursların durdurulan eğitim faaliyetleri arasında yer aldığı; bu kapsamda bulunmayan kursların ise durdurulan eğitim faaliyetleri arasında yer almadığı değerlendirilmektedir. Kısacası görev yapılan okul tam gün tam yıl kapsamında ise mesai saatlerinden sonra yapılan kursların ek dersleri ödenmez

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayramdan bir gün önce yarım gün çalışılan günlerde yöneticilere ne kadar ek ders ücreti ödenir?
27 Nisan 2020 10:03		 Fizik öğretmeni müdür yardımcısı olarak geçici görevlendirilirse ne kadar ek ders ücreti alırlar?
10 Nisan 2020 14:00
Usta öğreticilere, ders dışında yapılan faaliyetlere görevlendirildiği takdirde ek ders ücreti ödenir mi?
22 Mart 2020 10:00		 Meslek dersleri öğretmenlerinin 'ilave eğitim öğretim tazminatına' dair resmi yazı
08 Mart 2020 14:00
Ek ders ücreti karşılığında görevlendirmeler de 'resmi görevliler' ifadesinin kapsamı
07 Mart 2020 16:00		 BT öğretmenlerine, hizmet içi eğitim faaliyetleri için mesai saatleri içerisinde veya dışında ücret ödenir mi?
01 Mart 2020 16:10
BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?
22 Şubat 2020 18:00		 DYK'da hafta sonu görev alan iki müdür yardımcısından hangisine yönetim görevini bağlı ekstra ek ders ücreti ödenir?
02 Şubat 2020 11:10
Valilik; gezi veya seminer için öğretmeni görevlendirirse o günler için DYK ödenir mi?
28 Ocak 2020 10:10		 Öğretmenlere DYK'da haftada 10 saatten fazla ders görevi verilebilir mi?
14 Ocak 2020 14:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - YSK sınav giriş belgeleri açıklandı14:26 - O ilde de vakalar artıyor: 50 kişi hastanede14:20 - İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi14:07 - Konutta haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor14:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi14:00 - Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir13:58 - Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok13:55 - Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!13:46 - İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular13:33 - İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı
13:32 - Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi13:28 - Bakanlık harekete geçti, Haliç'ten numune alındı13:18 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Türkiye'nin ilk koronavirüs Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor13:08 - Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı13:06 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı13:00 - Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı
Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
Otobüsteki yolcu devamlı öksürünce, polise ihbar ettiler
İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil
Son dönemde kamu yönetiminde yaşanan kritik değişiklikler
Valilik açıkladı: Artış devam ederse ek tedbirler kaçınılmaz!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Tapu alırken dikkat edilecek hususlar
Malullük ve engelli emekliliğine dair 8 soru 8 cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 2
16.06.2020 fenerbahce vs trabzonspor maçı 1
luiz gustavo 2
2020 msü sınavı 1
ebru polat 1
kenafir gözlü 2
13.06.2020 başakşehir vs alanyaspor maçı 1
12.06.2020 göztepe vs trabzonspor maçı 1
kıs kıs gülmek 1
üzerimize su sıçratan araba 4
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Sinop Merkez KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam