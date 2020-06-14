Sağanak hayatı felç etti! Köprünün bir bölümü çöktü
Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası köprünün bir bölümü çöktü.
|14 Haziran 2020 22:16
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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası köprünün bir bölümü çöktü.
Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde yağan yağmur nedeniyle Çaydeğirmeni beldesindeki derenin suyu yükseldi. Köy ve beldeyi birbirine bağlayan Bük Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların köprüyü kullanmamaları için köprü giriş ve çıkışına kamyonlarla kum döküldü. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.
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