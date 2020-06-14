Fahrettin Altun'dan, Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." dedi.
|14 Haziran 2020 22:24
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." dedi.İletişim Başkanı Altun, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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