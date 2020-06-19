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Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?

Büyükşehirlerdeki mahalleye dönüşen köylerde ilköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan kira bedeli alınması diğer yerlerdeki köylerde ise kira bedeli alınmaması gerekmektedir.
 19 Haziran 2020 00:01
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Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.06.2020 tarih ve 7419951 sayılı yazılarıyla bazı illerin Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra bağlı köylerin mahalle statüsüne geçtiği ve bu kapsamda ilköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılan konutlardan köy statüsünde olanlardan kira bedeli alınıp alınmayacağına ilişkin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 87. maddesi gereği işlem yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin soruyu cevaplandırdı.

İşte o yazı;

Verilen cevapta Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 29.03.2016 tarih ve 3538 sayılı görüş yazısına atıfta bulunularak bu görüş yazısı ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılması açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2016 yılında büyükşehir dönüştürülen illerdeki merkez ve köy okullarında kullanılan lojmanlardan kira tahsilatı yapılması hususunun bildirildiğini, ancak, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 87. maddesinin 1.fıkrasında; "İlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan köylerde olanlar, öğretmenlere parasız olarak tahsis olunur ve başka iş için kullanılamaz." denildiği ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun geçici 2. maddesinin (b) fıkrasındaki "Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür." hükmü nedeniyle daha önce köy okulu lojmanı iken 222 sayılı Kanun kapsamında lojmanda oturan ve kira alınmayan öğretmenlerden lojman kirası tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğü hususunda görüş yazısı yazmıştır.

Bilindiği üzere; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 87. maddesinin 1. fıkrasında: "İlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan köylerde olanlar, öğretmenlere parasız olarak tahsis olunur ve başka iş için kullanılamaz." hükmü yer almaktadır,

Ancak; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun "Kira Bedeli" başlıklı 5. maddesi ile Kamu Konutları Yönetmeliğin "Aylık Kira Bedeli Alınmayacak Konutlar" başlıklı 25.maddesinde; yurt içinde Cumhurbaşkanı. Başbakan, yurt dışında büyük elçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri balkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlar ile hizmet tahsisli konutlardan aylık kira bedeli alınmayacağı düzenlenmiş olup, bu kapsamdaki konutlar hariç 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutlardan aylık kira bedeli tahsil edilmektedir.

Diğer taraftan; Kamu Konutları Kanununun "Kira Bedeli" başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında; "Konutların aylık kira bedelleri, personelin aylık veya ücretinden peşin olarak bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir ve genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda Hazineye, diğerlerinde kendi bütçelerine irat kaydedilir." Şeklinde, Kamu Konutları Yönetmeliğinin "Aylık Kira Bedelinin Tesbit ve Tahsili" başlıklı 23. maddesinin 3. fıkrasında ise "Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda Hazineye ve diğerlerinde ise kendi bütçelerine irat kaydedilir." düzenlemeleri yer almaktadır.

Buna göre, Büyükşehirler deki mahalleye dönüşen köylerde ilköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan kira bedeli alınması diğer yerlerdeki köylerde ise kira bedeli alınmaması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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