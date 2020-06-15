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Okul öncesi eğitimde sene sonu işlemleri açıklandı

 15 Haziran 2020 00:00
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Okul öncesi eğitimde sene sonu işlemleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 12.06.2020 tarih ve 7819760 sayılı yazılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Sene Sonu İşlemlerini açıkladı.

İşte o yazı;

Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Okul öncesi eğitimde, ilkokul ve ortaokullarda olduğu gibi not verme, ortalama puan hesaplama ve sınıf geçme gibi iş ve işlemler olmadığından salgın nedeniyle yaşanan süreçte, ilgi Yönetmelikte okul öncesi eğitimle ilgili konularda bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlardaki sene sonu iş ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve mevcut mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.

Öğretmenler, birinci ve ikinci döneni yapılan yüz yüze eğitimdeki gözlemlerine dayanarak gelişim raporlarını doldurabileceklerdir. Uzaktan eğitim yoluyla çocuklarla etkileşim içinde bulunan öğretmenler ise bu süreçteki gözlemlerini de gelişim raporlarına yansıtabileceklerdir. Covid-19 salgın tedbirlerine aykırı olacak şekilde belge töreni adı altında organizasyonlar yapılmayacak olup söz konusu sene sonu belgeleri elektronik ortamda velilerin erişimine açılacaktır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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