Diyarbakır'da esnafın darp edildiği iddiasına açıklama
|14 Haziran 2020 22:54
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Diyarbakır Valiliğinden, Sur ilçesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğinde iki esnafın darp edildiği iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, 4 kişinin, iş yerinde denetim gerçekleştiren ekiplere direnerek mukavemet gösterdiği, görevlilerin de şahıslara müdahale ederek kontrol altına aldığı belirtildi.
Diyarbakır Valiliği Sur ilçesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğinde iki esnafın darp edildiği iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Sur ilçesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğimizde iki esnafın darp edildiği şeklinde iddiaların yer alması üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 13 Haziran Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesinde kafe olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske takılmadığının tespit edilmesi üzerine, görevli ekiplerimizce gerekli işlemlere başlanmıştır. Ancak bu işleme itiraz eden işyeri sahibi 2 kardeş ve 2 işyeri çalışanı olmak üzere toplam 4 şahsın işlemi yaptırmamak için direnerek, mukavemet ve saldırıda bulunmaları üzerine görevlilerimizce şahıslara müdahale edilerek kontrol altına alınmaları sağlanmıştır. Görevlerini ifa ettikleri esnada şahısların saldırısına uğramaları neticesinde 4 personelimiz vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış ve muayeneleri sonrası ilgili sağlık kuruluşu haklarında adli sağlık raporu düzenlemiştir. Olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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