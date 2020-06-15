MEB'den 2020-YKS eğitim bilgisi güncelleme ve okul birincisi adaylar uyarısı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme işlemleri için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Bakanlığınıza bağlı ortaöğretim kurumlarının okul birincisi bilgisinin ÖSYM tarafından 2020 yılı temmuz ayında MEB e-Okul sisteminden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine elektronik ortamda aktarılacağı ve geçmiş yıllarda söz konusu işlemlerin geç veya hatalı yapılması sebebiyle, çok sayıda adayın okul birinciliği kontenjanından faydalanamayarak mağdur olduğu, bu sebeple açılan davalar bulunduğu, okul birinciliği bilgilerinin e-Okul sistemine süresi içinde işlenmesinin bahse konu mağduriyetlerin ve dava süreçlerinin yaşanmaması adına önem arz ettiği bilinmekte olup konu ÖSYM'ye de iletilmiştir.

Bu kapsamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının konuya ilişkin açıklama yazısı ile ekinde yer alan "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu" ekte gönderilmiştir.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR