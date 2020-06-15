15 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
|15 Haziran 2020 00:05
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1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemeraltı ziyaretinde bulunacak.
(İzmir/12.30)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz ve Bayındır belediyelerini, Aktaş Plant çiçek serasını, organize sanayi bölgesini ziyaret edecek, orman işletmesi yangın ekipleriyle bir araya gelecek, İzmir Valiliğine ziyaret gerçekleştirecek.
(İzmir/11.30-18.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya gelecek, görüşmenin ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(İstanbul/13.15)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Bingöl)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
SPOR
1- Süper Lig'de 27. hafta Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor maçıyla sona erecek.
(Sivas/21.00)
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