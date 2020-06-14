MSB'den Bingöl'deki depremle ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremde şehit düşen korucuya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
|14 Haziran 2020 23:36
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