AFAD'dan son durumu açıkladı ve kritik uyarıda bulundu
|14 Haziran 2020 23:37
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Bir korucunun şehit olduğu 18 kişinin yaralandığı depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde yararlanan 3 vatandaşın hastaneden taburcu edildiğini, 15 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan AFAD, önemli paylaşımı yaparak, "Depremden sonra hasarlı binalara girmeyin" dedi.
15 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Karlıova merkezli 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından müdahale ve tarama çalışmaları devam ediyor.
Hastanelerdeki 3 vatandaş taburcu edilirken, 15 vatandaşın tedavileri sürüyor.
Çadır kurma, yardım faaliyetlerini destekleme ve emniyet tedbirleri için 2 jandarma taburu (487 personel) bölgede görevlendirildi.
Hasar tespiti için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 180 teknik personel alana gönderildi.
Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, itfaiye, jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürülüyor. Deprem sonrası ikisi 4,00 büyüklüğün üzerinde toplam 69 artçı yaşandı.
Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye yardım malzemeleri sevk edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile sahada çalışmaları yönetiyor.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine ediyor.
Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya'daki AFAD ekipleri ile Genelkurmay Başkanlığına ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter teyakkuzda bekletiliyor.
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