Telafi eğitiminde görev alan usta öğreticilerin sigorta işlemleri nasıl yapılacak?

Normalleşme süreci kapsamında halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerinin, 08.06.2020 tarihi itibarıyla eğitim ve öğretime (destekleme ve yetiştirme kursları hariç) başlayacağı ve koronavirüs salgını nedeniyle tatil olan günlerde yapılamayan derslerin telafi eğitimine ilişkin hususlar "Halk Eğitimler Pazartesi günü telafi eğitimlerine başlayacak" haberimizde yer verdiğimiz yazı ile Valiliklere duyurulmuştu.

03.04.2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre tatil günlerinde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücreti ödemesi yapılan usta öğreticilere telafi eğitiminde görev verilmesi halinde sigorta iş ve işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda Valiliklerden görüş talebi gelmektedir.

Buna göre, Karar kapsamında ücret ödemesi yapılan usta öğreticilerin, telafi eğitiminde görev alması halinde telafi eğitimi süresindeki çalışmalarına ait yeni bir işe giriş bildirgesi verilmeyecektir.

Ayrıca, tatil döneminde usta öğreticiler Karar'a göre ek ders ücretinden yararlandırıldığından ve sosyal güvenliğe ilişkin hizmet bildirimleri yapıldığından telafi eğitimi süresince usta öğreticiler sadece iş kazası ve meslek hastalığının tespitinde sigortalı sayılacak olup telafi eğitiminde geçen süreler için aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirim yapılmayacaktır. Sonuç olarak; ilgi (a) Karar kapsamında ücret ödemesi yapılan usta öğreticilere telafi eğitiminde görev verilmesi halinde, sigorta iş ve işlemlerine ilişkin herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Diğer yandan, telafi eğitimi görevi verildiği halde telafi eğitimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen usta öğreticilere yapılan ödemeler geri alınacağından ücretlerin geri alındığı dönemlere ilişkin iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR