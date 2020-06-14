Depremde şehit olan güvenlik korucusunun kimliği belli oldu
Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusunun kimliği belli oldu.
|14 Haziran 2020 23:50
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Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun gözlem kulübesinde meydana gelen hasar sonucu şehit olan güvenlik korucusunun Cengiz Pullu (45) olduğu belirlendi.
4 çocuk babası Pullu'nun cenazesi otopsi için Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.
Pullu'nun cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Kümbet köyünde toprağa verilecek.
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