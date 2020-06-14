Bakan Koca: Geçmiş olsun Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "Yaralılarımızı tedavi altına aldık. Geçmiş olsun Türkiye." dedi.
|14 Haziran 2020 23:54
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Sağlık Bakanı Koca, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Bingöl Karlıova, çevre illeri de etkileyen 5,7 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Bir can kaybımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ambulanslarımız, UMKE araçlarımız, müdahale ünitelerimiz, personelimizle görev başındayız. Yaralılarımızı tedavi altına aldık. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerini kullandı.
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