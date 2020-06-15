Fahrettin Koca: Hedeften uzaklaşıyoruz!
Vaka sayısının günlük 1500 sınırını aşması sonrasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve "Hedeften uzaklaşıyoruz." dedi.
|15 Haziran 2020 00:26
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14 Haziran verilerinde, vaka sayısının günlük 1500 sınırını aşması sonrasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." dedi.
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