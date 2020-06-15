Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
Konya'da günlük 5 ila 8 arasında değişen koronavirüs vaka sayısı son bir haftada 100'ün üzerine çıktı. Bu endişe verici gelişmenin ardından kentteki tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
|15 Haziran 2020 00:30
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Edinilen bilgiye göre, Konya'da normalleşme sürecinin ardından corona virüsü vakalarında artış yaşandı. Daha önce kentin pandemi hastanesi olarak belirlenen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin kapasitesinin vaka artışları nedeniyle dolduğu öğrenildi.
NORMAL HASTANEDE TEDAVİ EDİLECEK
Yeni tespit edilecek vakaların, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve o hastanelerde tedavi altına alınabilecekleri kaydedildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI TAKİP EDİYOR
İlçelerde tespit edilen hastalarında, ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Kentte yaşanan vaka artışının Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edildiği belirtild
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