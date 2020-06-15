Deprem bölgesinde vatandaşlar geceyi ateş başında geçiriyor
Bingöl'de depremin hasara yol açtığı köylerde vatandaşlar geceyi ateş başında dışarıda geçiriyor.
|15 Haziran 2020 00:57
|Yazdır
Bingöl'de depremin hasara yol açtığı köylerde vatandaşlar geceyi ateş başında dışarıda geçiriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir korucu şehit oldu, yaralanan 18 kişi de hastanelere kaldırıldı.
Depremin yaralarının sarılması için tüm ekipler seferber olurken, artçı sarsıntılar da sürüyor. Başta depremin hasara yol açtığı Elmalı ve Kayapınar köyleri olmak üzere bir çok yerde vatandaşlarda geceyi dışarıda ateş başında geçiriyor.
Zaman zaman yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde vatandaşlar evlerine girmeye tereddüt ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!
15 Haziran 2020 13:55
|Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı
15 Haziran 2020 13:08
|Bingöl'de Bakan Soylu depreme yakalandı
15 Haziran 2020 12:33
|İstanbul Adliyesi'nde 'normalleşme' kalabalığı
15 Haziran 2020 12:25
|Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
15 Haziran 2020 11:40
|Cerrahi maskeler gelinliklerin parçası oldu
15 Haziran 2020 11:35
|Muhabir canlı yayında depreme yakalandı
15 Haziran 2020 10:42
|Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
15 Haziran 2020 10:34
|Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera için 'geçmiş olsun' telefonu
15 Haziran 2020 10:25
|Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde şiddetli artçı sarsıntı meydana geldi
15 Haziran 2020 10:00