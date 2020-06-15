Deprem bölgesinde vatandaşlar geceyi ateş başında geçiriyor

Bingöl'de depremin hasara yol açtığı köylerde vatandaşlar geceyi ateş başında dışarıda geçiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir korucu şehit oldu, yaralanan 18 kişi de hastanelere kaldırıldı.

Depremin yaralarının sarılması için tüm ekipler seferber olurken, artçı sarsıntılar da sürüyor. Başta depremin hasara yol açtığı Elmalı ve Kayapınar köyleri olmak üzere bir çok yerde vatandaşlarda geceyi dışarıda ateş başında geçiriyor.

Zaman zaman yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde vatandaşlar evlerine girmeye tereddüt ediyor.