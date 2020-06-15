'Yurtlar da dünyaya model oldu'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Haber Müdürümüz Hüseyin Likoğlu ile muhabirimiz Yasemin Asan'ın sorularını yanıtladı.

Yurtlarda karantina sürecine ilişkin rakamları paylaşabilir misiniz?

Tüm dünyayı ve elbette ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla, milletimizle, gençlerimizle, spor camiamızla bu süreci çok güçlü bir şekilde yönettik ve ülkemiz koronavirüsle en etkili mücadeleyi gösteren ülkelerden oldu. Şunu gururla ifade etmeliyim ki, Türkiye sağlık altyapısı ve tedavi uygulamalarında dünyanın nasıl en başarılı ülkelerinden biri olduysa yine bu salgın sürecinde karantina uygulamaları ve öğrenci yurdu altyapısıyla da dünyaya model bir ülke olmuştur.

97 ÜLKEDEN 77 BİN 441 VATANDAŞIMIZI AĞIRLADIK

Biz, bu süreçte Türkiye genelinde sahip olduğumuz kapasitenin yalnızca yüzde 13'ünü kullandık. Ve 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Bu rakamın içerisinde bin 183 askerimiz de bulunuyor. Yurtlarımız ayrıca, salgınla mücadelede üstün bir fedakarlık örneği göstererek emek veren sağlık çalışanlarımıza da ev sahipliği yaptı ve 56 ilimizde bulunan 113 öğrenci yurdumuzda 6 bin 305 sağlık çalışanımızı ağırladık. Yine Adalet Bakanlığımız'ın 3 binden fazla personelini misafir ettik. 20 ilimizde 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurdumuzu da ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettik. Buralarda da toplamda binden fazla vatandaşımız misafir oldu. Şunu gururla ifade etmem gerekir ki, yurtlarımızda kalan vatandaşlarımız buralardan memnuniyetle ayrıldılar ve bunu dile getirdiler. Bu süreçte beni ve arkadaşlarımı mutlu eden olayların başında da bu geliyor.

700 BİN GENÇ İÇİN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Üniversiteler 15 Haziran'dan sonra açılacak; öğrenciler yurtlarda kalabilecek mi?

Bilindiği üzere yurtlarımızdaki karantina uygulaması sona erdi. Şimdi yurtlarımızı, asıl sahipleri gençlerimiz için tekrar hazırlamaya başladık. Yurtlarımız görevlerini tamamladı ve 700 bine yakın kıymetli gençlerimiz için dezenfekte edilmeye, temizlenmeye ve hazırlanmaya başlandı. Ben bu süreçte bütün vatandaşlarımıza yurtlarını ve odalarını fedakarca tahsis eden öğrencilerimize sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürü hak ediyorlar. Verdikleri emanetleri, çok kısa bir süre içerisinde asıl sahiplerine, değerli öğrencilerimize iade edeceğiz. Halen bir yurtta kayıtlı bulunan öğrenciler, zorunlu staj dolayısıyla konaklama için başvurması durumunda nöbetçi olarak hizmet veren 18 ildeki nöbetçi yurtlarda kalabilecek. Diğer illerde ise başvuran öğrenci sayısına göre değerlendirme yapılacak.