Vatandaşın geliri sıfıra uygun değil: Vergiler satışlara engel oluyor

Türkiye'de otomobil satışları pandemi sonrasıyla hızlı bir viraja girerken, salgın döneminde oluşan tedarik zinciri sıfıra ulaşmayı oldukça zorlaştırdı. Yeni modellerin gelmesi birçok markada temmuz aylarını bulurken, ikinci el araca olan talebinde patladığı görülüyor. Bu alana yatırım için oldukça iştahlı olan şirketler ise birbirinden farklı markalarla pazarda boy gösteriyor. Sektörde bilinen fakat ikinci el araç satışında yeni bir marka olan 2plan da faaliyetlerine başlıyor.

TÜM KARMAŞA TEK ELDEN YÖNETİLECEK

İkinci el araç pazarında binlerce küçük galerinin bulunduğunu belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür "Bugün Türkiye'de ikinci el araç pazarında yılda yaklaşık 7.5 milyon adet araç el değiştiriyor. Biz 2plan olarak bu pazarda büyük oyuncu olma hedefiyle yola çıktık. İkinci el pazarında 20-25 yıllık deneyime sahip yöneticilerden oluşan bir ekibiz ve burada farklı farklı sorunlar yaşandığını biliyoruz. Kurmuş olduğumuz 2plan iş modeli ile değer zincirindeki tüm süreçlerin işleyişini kolaylaştıracağız. İkinci eldeki araç tedariğinden son kullanıcıya giden yolda 2plan olarak birçok farklı hizmet kalemini tek çatı altında topladık. 2plan'ın farkı tecrübeli organizasyon yapısı, güçlü araç tedarik imkanı, yaygın bayi ağı ile oluşturacağı değer zinciri ve piyasada benzeri olmayan finansman modelleri olacak" dedi.

ARACA ULAŞMAK İMKANSIZ HALDE

Otomobili seven bir ülke olduğumuzu söyleyen Ülgür "Ancak hala otomobil sahipliği sayımız çok düşük. Türkiye'deki milli gelire göre sıfır otomobil fiyatları doğru orantılı değil. Vergiler başta olmak üzere birçok etken, yeni otomobil satışlarının önünde bir engel olarak duruyor. Geliştirdiğimiz çözümlerle süreçleri kısaltıp, son kullanıcıların araçlarına kendi şartlarına uygun şekilde ulaşmalarına imkan tanıyacağız" şeklinde konuştu.