Diyarbakır annesi, acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor
|15 Haziran 2020 07:20
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Terör örgütünün 6 yıl önce dağa kaçırdığı kızı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anne Türkan Mutlu, acısını yazıya dökmek için bir yandan da okuma yazma öğreniyor. Yaklaşık 10 aydır kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, nöbet tuttuğu çadırda kadın polislerin yardımıyla okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.
ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU
Anne Mutlu, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce kaçırılan kızının öğretmen olmak istediğini ancak kandırılarak dağa kaçırıldığı için hayallerinin yarım kaldığını söyledi. Kızının eğitim fakültesini kazandığı yıl HDP aracılığıyla kandırılıp dağa gönderildiğini ifade eden Mutlu, büyük zorluklar çekerek okula gönderdiği kızının başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti. Evladının öğretmenlik hayali oldu.
ŞEYMA İYİ BİR ÇOCUKTU
Anne Mutlu, şöyle konuştu: "Kızım 3 yıl dershaneye gitti. Öğretmen olacaktı. Çocuğumla ilgili hayalimi içimde bıraktılar. Şeyma iyi bir çocuktu. Bana, 'Anne sana okuma yazma öğreteceğim' dedi. Gittikten sonra bir not yazmış. O notta, 'Anneme okuma yazma öğretmek benim boynumun borcudur. Ben öğretemedim.' demiş. Okuma yazma bilmiyordum. Geçen yıl sadece 8 gün okuma yazma kursuna gittim ve harfleri öğrendim. 'Okuma yazmayı öğreneceğim' dedim. Şeyma ile ilgili acımı yazıya dökeceğim. Öyle bir hayalim var. Burada polisler bana yardımcı oluyor. Bir hafta oldu başlayalı. İnşallah öğreneceğim" Defterine "Şeyma seni çok seviyorum" yazan anne Mutlu, kızını çok sevdiğini sözlerine ekledi.
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