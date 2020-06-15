Hastalara kritik uyarı: Acil değilse başvurmayın
|15 Haziran 2020 07:35
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Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Pandemi Sorumlusu Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik, koronavirüslü hastalara uygulanan test kriterlerinin güncellenmesini ve Ankara Şehir Hastanesi'nin Kovid-19'a nasıl hazırlandığını Yeni Şafak'a değerlendirdi.
Türkiye'de ilk pozitif vaka görülmesinin sonrasında Ankara Şehir Hastanesi'nde hızlı bir şekilde organizasyon yapıldığını belirten Çelik, "Pandemi komisyonu ve acil kriz koordinasyon merkezi kuruldu. Bu komisyon tarafından tüm personele defalarca eğitim verildi.
Bilgilendirici afiş ve izole alan işaretlemeleri yapıldı. Fiziki alan planlamaları yapıldı. Olası Kovid-19 vakalarının kullanacağı acil servis alanları, asansör ve koridorlar, görüntüleme alanları, anjio ve diyaliz üniteleri, ameliyathaneler, endoskopik işlem alanlarının izolasyonları sağlandı" diye konuştu.
Acil servisin hem ayaktan hem de 112 ile gelen olası Kovid-19 hasta grubu için örnek gösterilebilecek bir düzen sağladığını anlatan Çelik, gün geçtikçe daha çok test yaptıklarını ve temaslı takiplerin başarıyla yapıldığını belirtti.
Fazlı Şahan
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