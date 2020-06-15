Öldürülen Sema Esen'in sevgilisine 'konut donukulmazığı ihlal'den dava
|15 Haziran 2020 07:50
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Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen (21), ölümünden önce 17 Nisan'da evine zorla girdiği iddiasıyla erkek arkadaşı Ümit U. ve arkadaşı Enes Ö., hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheliler hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarında başlatılan soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit U. ve Enes Ö., hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, şüpheli Ümit U.'nun 17 Nisan'da gözaltına alındığı 1 gün sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
'SENİ ÖLDÜRECEĞİM'
Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianamede Esen ile şüphelilerden Ümit U.'nun sevgili oldukları, suç tarihinden üç gün önce ayrıldıkları belirtildi. Şüphelilerin Esen'in evine geldiklerinin belirtildiği iddianamede "Enes'in konuşmak istediğini söylemesi üzerine mağdurun kapıyı hafif aralaması ile birlikte şüphelilerin kapıyı iterek zorla içeri girdikleri, Ümit'in eve girdikten sonra Seni öldüreceğim' diyerek tehditte bulunduğu" belirtildi. Şüpheli Ümit U., hakkında hakaret ve basit yaralama suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına da karar verildi.
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