'FETÖ'cü hainlerin TSK üniforması giymesine müsaade etmeyeceğiz'

Milliyet Gazetesi yazarlarından Abdullah Karakuş Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile röportaj gerçekleştirdi

Röportajda Bakan Akar'ın aktardıkları:

Yerlilik ve millilik hem salgın döneminde hem de terörle mücadelede büyük önem taşıdı.

Birçok ülke maske gibi hijyen ürünleri bulamazken Türkiye 125 ülkeye yardım etti.

Akdeniz, Suriye ve Libya'da da milli silahlarımızın büyük faydasını gördük.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile MSB'ye bağlı ilaç fabrikası, maske fabrikası ve fişek fabrikasını denetledi.

Salgın döneminde yerli üretimin hem Türkiye'nin hem TSK'nın elini rahatlattığını belirten Akar, "Hem ülkemiz hem silahlı kuvvetler için bizi namerde muhtaç etmedi. Haftada 10 milyon maske, 30 ton da dezenfektan üretiyoruz" dedi.

Yüzde 70'a varan savunma sanayindeki yerlilik ve millileşme ile de bölgede dengeleri kökünden değiştirdiklerini belirten Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye uluslararası arenada bir özne oldu. Siz artık Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Türkiye ile iş birliği yapmadan, Türkiye ile konuşmadan, danışmadan, bilgi alışverişi yapmadan herhangi bir şekilde bir çözüm üretemezsiniz. Türkiye'nin katkısı olmayan bir çözüm yaşamaz. Ve bu çerçevede de Türkiye'nin ve TSK'nın hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğini herkesin bilmesi lazım" dedi.

Terörle mücadelenin de kararlılıkla 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğünü belirten Akar, bölgede bulanık suda balık avlamak isteyenlere de izin vermeyeceklerini dile getirdi.

FETÖ konusunda da TSK'da hiçbir tavizin söz konusu olmadığını, mücadelenin aynı şiddet ve tempoda devam ettiğini belirten Akar, "bu hainlerin de hiçbir şekilde tarihi şan ve şerefle dolu TSK'nın şanlı üniformasını giymesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.