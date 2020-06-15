Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kız isteme merasimine katılan kişide, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı
|15 Haziran 2020 08:22
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde kız isteme merasimine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çalışma başlatan sağlık ekipleri, kişinin kız isteme merasiminde temasta bulunduklarına ulaştı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine evlerin çevresinde önlem aldı.
Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
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