Erdoğan'dan Ebru Şallı'ya manevi destek
|15 Haziran 2020 08:32
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Ebru Şallı, geçtiğimiz nisan ayında, iki yıldır Lenfoma ile mücadele eden 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmişti. Corona virüs salgını sürecinde yaşanan bu kayıp sebebiyle cenazeye, Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ve Pars'ın babası Harun Tan dışında aile yakınları katılamamıştı. Gelen bir telefon ise Akkuş ailesinin üzüntüsüne bir nebze destek oldu.
Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Uğur Akkuş-Ebru Şallı çiftini telefonla arayarak üzüntülerini paylaştıklarını belirtti. Uzun süre telefonda konuşan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan; ünlü çifte acılarını paylaştıklarını, genç olduklarını ve ikisinin de çocuklarının bulunduğunu, onlara dikkat etmeleri ve ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.
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