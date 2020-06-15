Emir subayının imamı Havelsan'dan çıktı

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: İZMİR Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay düzenlediği iddianamede, F.Ö'nün FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsini istedi. İddianamede, F.Ö'nün örgüt içindeki emir, direktif ve talimat aldığı mahrem imamının L.Ç. olduğu ortaya konuldu. F.Ö sorgusunda tüm iddiaları reddetse de, iddianamede mahrem imamıyla yaptığı tüm görüşmeler gün gün, saat saat delillendirildi.

Mahrem imam L.Ç. TSK içindeki en kritik görevlerde bulunan subayların örgüt imamlığını yapan isimdi. Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunuydu. Bir süre ABD'de eğitim görmüştü. 2004'te askeri yazılım ve siber güvenlik politikaları üreten çok önemli bir kurum olan Havelsan'da çalışmaya başlamıştı. 2014 yılına kadar kurumda görev yapmıştı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ise kayıplara karışmıştı.

KOD ADI SERKAN

Eldeki bilgilere göre ABD'ye gitmişti. Bazı itirafçıların verdiği ifadelere göre, L.Ç. Ankara'da kurmaylık sınavlarına hazırlanan subaylara ev tutar, yemeklerine kadar eve getirir, hatta sınavdan önce kurmaylık sınavlarında çıkacak soruları bile bu subaylara verirdi. Örgütteki kod adı Serkan'dı.