1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı

Koronavirüs'te normalleşmenin ikinci haftasında vaka sayılarının artışa geçmesini değerlendiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bizi töreler yaktı" yorumu yaptı.
 15 Haziran 2020 09:35
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bana göre artışın bir sebebi de töre kaynaklı. Nişan, söz, mevlit, asker uğurlaması, taziye gibi gelenek ve göreneklerimizin eskisi gibi yapılıyor olması büyük sorun. Elbette ki törelerimizi bırakalım demiyoruz ama mesafe, maske, hijyene dikkat ederek yeni normale göre tasarlanmaları lazım" diye konuştu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan "Bu uyandırma zili. Endişelenmekte fayda var" uyarısı yaptı.

"Her şeye sil baştan başlamak gerek"

Prof. Özlü, açıklamasında şunları kaydetti: Yükselme trendinin diğer parametrelere yansıması durumunda salgınla mücadelede başa dönebiliriz. İyileşen hasta sayımız yüksek. Hasta havuzumuz boşalmakta. Şu an panik olmayı gerektirecek bir durum yok ancak hastaneye ve yoğun bakıma yatış sayıları da yükselirse o zaman yandık! Her şeye sil baştan başlamak gerek. O nedenle tedbirlere riayet şart! Yoksa işin ucu kaçar.

"Salgın bitti ya da artık her şey serbest gibi algılandı"

Vaka sayılarındaki artışın normalleşmenin 'eski normal' olarak algılanmasından kaynaklı olduğunu belirten Prof. Özlü, "Maalesef toplumda normalleşme 'Salgın bitti' ya da 'Artık her şey serbest' gibi algılandı. Oysa virüs aramızda. Duyarlı bir kesim var ancak sayıca azlar. Sağlık Bakanımız da vaka sayılarındaki artışın il bazlı olduğunu açıkladı. Bu noktada görev sahadaki filyasyon ekiplerinde. Ekipler bu artışın hangi tür kalabalıklaşmadan kaynaklı olduğunu biliyor. Pandemi kurulları analizlere bakarak il bazlı bazı kısıtlama ve tedbirler almalı. Bana göre artışın bir sebebi de töre kaynaklı" ifadelerini kullandı.

"Yeni normale göre tasarlanmaları lazım"

Prof. Özlü, sözlerini şöyle tamamladı: Nişan, söz, mevlit, asker uğurlaması, taziye gibi gelenek ve göreneklerimizin eskisi gibi yapılıyor olması büyük sorun. Elbette ki törelerimizi bırakalım demiyoruz ama mesafe, maske, hijyene dikkat ederek yeni normale göre tasarlanmaları lazım. Ayrıca İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden seyahat izninin çıkması da sayıları yukarı çekti. Birçok kişi köyüne, memleketine gitti. Kuzenler, amca, dayı buluşmaları, el öpmeler, ev oturmaları derken ortam bulaşa uygun hale geldi. Eski alışkanlık ve ezberlerin tekrar ediyor olması işin kontrolden çıkmasına sebep oluyor. Maske kullanımının öneminin kavranamaması da cabası. Ya takılmıyor, ya usulüne uygun takılmıyor. Maske denetimi olmalı. Kurallara uymayanlara da cezai müeyyide uygulanmalı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
33 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!
15 Haziran 2020 13:55		 Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı
15 Haziran 2020 13:08
Bingöl'de Bakan Soylu depreme yakalandı
15 Haziran 2020 12:33		 İstanbul Adliyesi'nde 'normalleşme' kalabalığı
15 Haziran 2020 12:25
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
15 Haziran 2020 11:40		 Cerrahi maskeler gelinliklerin parçası oldu
15 Haziran 2020 11:35
Muhabir canlı yayında depreme yakalandı
15 Haziran 2020 10:42		 Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
15 Haziran 2020 10:34
Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera için 'geçmiş olsun' telefonu
15 Haziran 2020 10:25		 Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde şiddetli artçı sarsıntı meydana geldi
15 Haziran 2020 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - YKS sınav giriş belgeleri açıklandı14:26 - O ilde de vakalar artıyor: 50 kişi hastanede14:20 - İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi14:07 - Konutta haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor14:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi14:00 - Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir13:58 - Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok13:55 - Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!13:46 - İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular13:33 - İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı
13:32 - Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi13:28 - Bakanlık harekete geçti, Haliç'ten numune alındı13:18 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Türkiye'nin ilk koronavirüs Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor13:08 - Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı13:06 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı13:00 - Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı
Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
Otobüsteki yolcu devamlı öksürünce, polise ihbar ettiler
İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil
Son dönemde kamu yönetiminde yaşanan kritik değişiklikler
Valilik açıkladı: Artış devam ederse ek tedbirler kaçınılmaz!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Tapu alırken dikkat edilecek hususlar
Malullük ve engelli emekliliğine dair 8 soru 8 cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
naneye gelince hım hım ota gelince meeee 1
luiz gustavo 2
bardaktan boşalırcasına 2
alper potuk 1
parsel parsel sattı 3
demet akalın 2
13.06.2020 başakşehir vs alanyaspor maçı 1
12.06.2020 göztepe vs trabzonspor maçı 1
hamza yerlikaya 3
12.06.2020 fenerbahçe vs kayserispor maçı 1
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Sinop Merkez KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam