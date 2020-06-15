Borsa, günün ilk yarısında geriledi
|15 Haziran 2020 13:16
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 109.744,52 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,94 puan azalarak 109.744,52 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,09 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,36 ile turizm oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle küresel risk iştahının azaldığını söyledi.
Öğleden sonra yurt dışında ABD'de New York Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gün ortası döviz fiyatları
15 Haziran 2020 12:11
|Gram altın 378 lira seviyelerinde
15 Haziran 2020 11:24
|Altın bazlı yatırım fonlarına girişte ocak-mayıs rekoru
14 Haziran 2020 15:26
|Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
12 Haziran 2020 18:38
|Dövizde gün sonu fiyatları
12 Haziran 2020 17:19
|Altının gramı 381,50 TL'ye yükseldi
12 Haziran 2020 16:54
|Borsa, güne düşüşle başladı
12 Haziran 2020 10:05
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
11 Haziran 2020 18:20
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
11 Haziran 2020 17:38
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
11 Haziran 2020 17:26