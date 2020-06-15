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Anayasa Mahkemesi yıllık raporu yayımlandı

Anayasa Mahkemesi internet sitesinden yıllık raporunu yayımladı.
 15 Haziran 2020 10:50
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Anayasa Mahkemesi yıllık raporu yayımlandı

Yıllık Raporun Önsözünü Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kaleme aldı.

Başkan Arslan, demokratik hukuk devletinin amaçlarından birinin de kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşların bu hizmetlerini hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde yapmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Bu ilkelerin yasama ve yürütme organları yanında yargı yetkisini kullanan organlar bakımından da geçerli olduğuna işaret eden Başkan Arslan, "Bu kapsamda yıllık raporlar, kamu hizmetlerinde hesap verebilirliğin ve şeffaflığın sağlanmasında önemli bir işlev görmektedir." ifadelerini kullandı.

Toplam altı bölümden oluşan raporun ilk bölümünde Mahkemenin oluşumuna ilişkin bilgi verilirken ikinci bölümde Mahkemenin görev ve yetkileri anlatılıyor. Mahkemenin 2019 yılındaki çalışmalarına ilişkin gelişmeler ile uluslararası faaliyetleri konu edinen üçüncü bölümün ardından dördüncü bölümde Başkan Arslan'ın Mahkemenin 57. Kuruluş Yıl Dönümü açılış konuşması ile Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Desteklenmesi Ortak Projesi Kapanış Konferansında yaptığı konuşma aktarılıyor.

Raporun devamında, 2019 yılında Mahkemenin öne çıkan kararlarına yer verilirken, son bölümde ise Norm Denetimi ve Bireysel Başvuru istatistikleri sunuluyor.

Anayasa Mahkemesi "Yıllık Rapor 2019"a ulaşmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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