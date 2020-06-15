Anayasa Mahkemesi yıllık raporu yayımlandı
|15 Haziran 2020 10:50
|Yazdır
Yıllık Raporun Önsözünü Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kaleme aldı.
Başkan Arslan, demokratik hukuk devletinin amaçlarından birinin de kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşların bu hizmetlerini hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde yapmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Bu ilkelerin yasama ve yürütme organları yanında yargı yetkisini kullanan organlar bakımından da geçerli olduğuna işaret eden Başkan Arslan, "Bu kapsamda yıllık raporlar, kamu hizmetlerinde hesap verebilirliğin ve şeffaflığın sağlanmasında önemli bir işlev görmektedir." ifadelerini kullandı.
Toplam altı bölümden oluşan raporun ilk bölümünde Mahkemenin oluşumuna ilişkin bilgi verilirken ikinci bölümde Mahkemenin görev ve yetkileri anlatılıyor. Mahkemenin 2019 yılındaki çalışmalarına ilişkin gelişmeler ile uluslararası faaliyetleri konu edinen üçüncü bölümün ardından dördüncü bölümde Başkan Arslan'ın Mahkemenin 57. Kuruluş Yıl Dönümü açılış konuşması ile Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Desteklenmesi Ortak Projesi Kapanış Konferansında yaptığı konuşma aktarılıyor.
Raporun devamında, 2019 yılında Mahkemenin öne çıkan kararlarına yer verilirken, son bölümde ise Norm Denetimi ve Bireysel Başvuru istatistikleri sunuluyor.
Anayasa Mahkemesi "Yıllık Rapor 2019"a ulaşmak için tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İntihal gerekçesiyle akademik unvanı alınanlar, nerede dava açmalıdır?
13 Haziran 2020 00:04
|Trafik para cezası davasında, emsal vekalet ücreti
12 Haziran 2020 16:56
|Bürge'nin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu
11 Haziran 2020 20:23
|Mahkeme, 2 km'lik hız aşım cezasını, 3 gerekçeyle iptal etti
09 Mayıs 2020 02:15
|Hastaya yanlış ilaç veren eczacı kalfasına para cezası
30 Mart 2020 20:39
|AİHM, FETÖ'nün 'MİT mahrem imamı'nın kaçırıldığına ilişkin başvuruyu düşürdü
30 Mart 2020 11:04
|AİHM, FETÖ sanığı Kuseyri'nin başvurusunu 'kabul edilemez' buldu
26 Mart 2020 11:14
|Uyuşmazlık Mahkemesinden 2 önemli karar
18 Mart 2020 14:33
|Korononavirüs mahkeme kararını değiştirdi!
14 Mart 2020 15:49
|Mahkemeden +1 km/s hız aşımına iptal kararı
12 Mart 2020 18:29