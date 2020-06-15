Avustralya'da Türk Bakan görevinden azledildi

Avustralya'daki Victoria eyaleti İşçi Partisi hükümetinin Yerel Yönetimler ve Küçük İşletmeler Bakanı Adem Kubilay Somyürek, partideki dengeleri değiştirecek uygunsuz üye kaydı yaptığına ilişkin haberler üzerine görevinden azledildi.

Ülkede yayın yapan Kanal 9 televizyonu, Bakan Somyürek hakkında, usulsüz üye kaydı yaparak milletvekili aday adaylarının ön seçim sonuçlarını etkilediği ve Victoria Başbakanı Daniel Andrews ile bazı milletvekilleri hakkında yaptığı konuşmaların ses kayıtlarını ve görüntülerini yayımladı.

Görüntü ve ses kayıtlarının yayımlanması üzerine görevinden istifa ettiğini açıklayan Somyürek, usulsüz üye kaydı iddialarını reddettiğini, savunmasını ise parti içinde yapacağını söyledi.

Somyürek, izni olmadan yapılan kayıtlarla ilgili yasal yollara başvuracağını ifade ederek konuşmalarında kullandığı uygunsuz dilden dolayı sorumlu olduğunu belirtti.

Somyürek ayrıca kayıtlarda adı geçen Bakan Gabrielle Williams'tan özür diledi.

Victoria Başbakanı Daniel Andrews, kendisi hakkında da küfürlü ifadelerin kullanıldığı kayıtlara tepki göstererek "Adem Somyürek'e istifa etme fırsatı verilmedi. İstifa etme fırsatına layık değil. Görevden alındı." ifadesini kullandı.

İddialara tolerans gösterilmeyeceğini ve Somyürek'in partiden uzaklaştırılması için harekete geçileceğini belirten İşçi Partisi Genel Başkanı Anthony Albanese, "Yolsuzluk veya uygunsuz davranış, partiyi itibarsızlaştıran her türlü davranışa sıfır toleransım var." dedi.

Somyürek, Aralık 2014'te atandığı Victoria eyalet hükümeti Küçük İşletmeler ve Ticaret Bakanlığı görevinden "personeline gözdağı verdiği" gerekçesiyle Mayıs 2015'te Başbakan Andrews tarafından görevden alınmıştı.

Andrews, partisinin 2018'deki seçimleri yeniden kazanmasının ardından "iyi arkadaşı" olarak tanımladığı Somyürek'i Yerel Yönetimler ve Küçük İşletmeler Bakanlığına getirmişti.

Victoria parlamentosuna 2002 seçimlerinde İşçi Partisinden Dandenong milletvekili olarak seçilen 1967 İzmir doğumlu Somyürek, evli ve 2 çocuk babası.