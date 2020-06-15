Milli sporcu ve engelliler için öğretmenlik başvuruları başladı
Milli sporcu ve engelliler için sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı
|15 Haziran 2020 11:10
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) milli sporcular ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, bugünden itibaren 19 Haziran'a kadar alınacak.
Milli sporcuların, beden eğitimi alanı için sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını "http://mebbis.meb.gov.tr" veya http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak.
Milli sporcuların beden eğitimi alanına ayrılan 90 kontenjan için sözleşmeli öğretmenlik atamaları, 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylardan 200 engelli öğretmen kadrosuna başvurular ise 19 Haziran'a kadar yapılabilecek. Bu kadroların atamaları 23 Haziran'da yapılacak.
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