1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'de ikinci Floyd vakası kameralara yansıdı

ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'u ateş ederek ölümüne neden olan polis memurunun görevinden kovulduğu, olay yerindeki diğer polisin de idari izne çıkarıldığı bildirildi.
 15 Haziran 2020 11:15
Yazdır
ABD'de ikinci Floyd vakası kameralara yansıdı

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölümünün yankıları devam ederken, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da da bir başka siyahinin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Atlanta Emniyet Müdürlüğünün AP haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, cuma günü akşam saatlerinde bir fastfood zincirinin otoparkında 27 yaşındaki Brooks'a ateş eden polis memuru Garrett Rolfe'ın görevine son verildi.

Olay yerinde bulunan diğer polis memuru Devin Brosnan ise idari izne çıkarıldı.

Atlanta Emniyet Müdürlüğü ve kent yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililer olayın kapsamlı şekilde araştırılacağını açıkladı.

- Olay nasıl gerçekleşti?

Atlanta Emniyet Müdürlüğünün kamuoyuna açıkladığı ve olayı gösteren kamera görüntülerine göre Rayshard Brooks, cuma günü akşam saatlerinde Wendy's adlı fastfood restoranının önünde "arabaya servis" için beklediği sırada aracında uyuyakalmış, daha sonra polisin ikazı üzerine aracını park yerine çekmişti.

Daha sonra kendisine alkol testi yapan polisler, Brooks'u alkol testini geçemediği gerekçesiyle kelepçelemeye çalışmış, buna direnen siyahi Amerikalı ile polisler arasında arbede yaşanmıştı.

Yaşanan boğuşmada polisin elektroşok tabancasını alan Rayshard Brooks, polislerden kurtularak kaçmaya başlamıştı. Görüntülere göre Brooks, elektroşok tabancasını kendisini takip eden polise doğrulttuğu sırada polis memuru Garrett Rolfe tarafından yakın mesafeden 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Polis, siyahi Amerikalının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını duyurmuştu.

Olayın duyulmasının ardından kentte büyük protestolar yaşanmış ve artan baskı sonrasında Atlanta Polis Şefi Erika Shields istifa etmişti.

Dün olayın yaşandığı Wendy's'in önünde de protesto düzenlenmiş ve daha sonra restoran ateşe verilmişti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, polis dün çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde Floyd için büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu aştı
15 Haziran 2020 11:20		 Avustralya'da Türk Bakan görevinden azledildi
15 Haziran 2020 11:01
ABD'de, bir hastaya 1,1 milyon dolarlık virüs faturası çıkarıldı
14 Haziran 2020 18:13		 Almanya vatandaşlarından tahliye ücretlerini istiyor
14 Haziran 2020 16:04
ABD'deki Türk doktor: ABD sağlık sisteminde yetersiz
14 Haziran 2020 15:17		 İran'da ikinci dalga tehlikesi: Vaka ve ölü sayıları artıyor
14 Haziran 2020 13:08
Türkiye NATO Sanayi Danışma Grubu'nda dönem başkanı oldu
14 Haziran 2020 12:14		 Bu sene hac iptal edilebilir
14 Haziran 2020 09:10
Hafter'in sağ kolu yakalandı
14 Haziran 2020 01:59		 Mutasyon araştırması: Virüsün bulaşıcılığı artmış olabilir
13 Haziran 2020 21:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:38 - İETT gece seferlerine yeniden başlıyor14:29 - YKS sınav giriş belgeleri açıklandı14:26 - O ilde de vakalar artıyor: 50 kişi hastanede14:20 - İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi14:07 - Konutta haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor14:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi14:00 - Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir13:58 - Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok13:55 - Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!13:46 - İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular
13:33 - İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı13:32 - Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi13:28 - Bakanlık harekete geçti, Haliç'ten numune alındı13:18 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Türkiye'nin ilk koronavirüs Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor13:08 - Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı13:06 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı
Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
Otobüsteki yolcu devamlı öksürünce, polise ihbar ettiler
İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil
Son dönemde kamu yönetiminde yaşanan kritik değişiklikler
Valilik açıkladı: Artış devam ederse ek tedbirler kaçınılmaz!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Tapu alırken dikkat edilecek hususlar
Malullük ve engelli emekliliğine dair 8 soru 8 cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
metro turizm'in halka arz edilmesi 1
kimse beni sevmiyor 1
hamza yerlikaya 3
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 2
bardaktan boşalırcasına 2
geçinemeyen demet akalın'ın boğazda lüks mekan açması 1
Domates 1
Kuaförden çıkmış gibi evden çıkan kadınlar 1
corona virüs vaka sayısı 4
dil çıkarmak 1
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Sinop Merkez KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam