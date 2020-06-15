1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına, özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek- Bakanlığın 20 Haziran'da yapacağı LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonucuna ya da adrese göre yerleştirmelerin dışında spor, sanat veya müziğe yeteneği olduğunu düşünen gençler, bu liselerde eğitim görebilmek için tercihte bulunabilecek- Başvurularda, öğrencilerin LGS merkezi sınav puanına bakılmadan sadece özel yetenekleri ve okul başarı puanları dikkate alınacak
 15 Haziran 2020 11:17
Yazdır
MEB, yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci alacak

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek.

Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak. Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak.

20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında, spor, sanat veya müziğe yeteneği olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt için bugünden itibaren 29 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

Geçen yıl 83 olan güzel sanatlar liselerinin sayısı, bu yıl 87'ye ve kontenjanları da 5 bin 910'dan 330 artışla 6 bin 240'a çıkarıldı.

Spor liselerinde ise geçen yılki okul sayısı 78'den 85'e, kontenjanları ise 6 bin 240'tan 1140 artışla 7 bin 380'e ulaştı.

Böylece, Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek. Bu kontenjanlar dışında musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için 2 bin 580 kontenjan açıldı.

- Yetenek sınavları temmuzda yapılacak

Öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağından bu öğrencilerin LGS merkezi sınav puanları, yetenek sınavlarında dikkate alınmayacak.

Yetenek sınavında, 50 ve üzerinde puan alanlar arasında, yetenek sınavının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak.

Yetenek sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak bugünden itibaren 29 Haziran'a kadar yapılacak. Yetenek sınavlarının 1-10 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Öğrenciler, 13 Temmuz'da e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek. Yetenek sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar, boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar yetenek sınavına girmeden en fazla 5 okul için 10-13 Ağustos'ta ek yerleştirme başvurusunda bulunabilecek.

- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de başvurabilecek

Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim alacak ve geçerli engelli sağlık kurulu raporu ve ortaöğretim kademesine yönelik özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ya da sahibi adaylar, kendi aralarında beceri ve yetenek sınavına alınarak sıralama yapılacak.

- Spor alanında nitelikli öğrenciler yetiştiriliyor

Spor liselerinde ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırılarak bu alanda nitelikli insan yetiştirilmesi yönünde eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyor.

Bu liselere giriş için komisyonlar aracılığıyla yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız, kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılıyor.

Takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilere, belirlenen ölçütlere göre daha fazla puan veriliyor.

Ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıflarında öğrenim gören milli sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan, ilgili okul öğretmenlerince yapılacak değerlendirme sonucunda, okullara her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim-31 Aralık'ta nakilleri yapılacak.

- 35 binin üzerinde yetenekli öğrenci öğrenim görüyor

Güzel sanatlar liselerinde 16 bin 315, spor liselerinde 18 bin 896 olmak üzere, 35 bin 211 öğrenci öğrenim görüyor.

Bu yıl 7 bin 65 öğrencinin mezun olması beklenirken, yeni alınacak 13 bin 620 öğrenci ile kapasitelerde 4 yılda yüzde 92,7'lik bir artış sağlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlçe MEM'den rekor promosyon ücreti
14 Haziran 2020 13:14		 MEB, krizi, feragat karşılığı atama ile çözdü
13 Haziran 2020 00:36
MEB'de 513 şube müdürlüğü görevde yükselme sonuçları açıklandı
12 Haziran 2020 22:25		 MEB, anaokullarında karnelerin nasıl verileceğini açıkladı
12 Haziran 2020 19:48
Engelli öğretmen ve milli sporcu atama duyurusu
12 Haziran 2020 17:57		 Bakan Selçuk: EBA TV'de yeni kuşağımız başlayacak
12 Haziran 2020 14:25
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim sürecindeki başarı tüm ekibin
11 Haziran 2020 13:33		 Bakan Selçuk: Özel öğretim öğrencileri sınıf tekrarı yapabilecek
11 Haziran 2020 13:09
Sözleşmeli öğretmenliğe başvurular yarın sona erecek
11 Haziran 2020 12:07		 Özel eğitim öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırılabilecek
11 Haziran 2020 10:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:38 - İETT gece seferlerine yeniden başlıyor14:29 - YKS sınav giriş belgeleri açıklandı14:26 - O ilde de vakalar artıyor: 50 kişi hastanede14:20 - İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi14:07 - Konutta haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor14:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi14:00 - Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir13:58 - Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok13:55 - Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!13:46 - İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular
13:33 - İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı13:32 - Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi13:28 - Bakanlık harekete geçti, Haliç'ten numune alındı13:18 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Türkiye'nin ilk koronavirüs Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor13:08 - Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı13:06 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı
Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
Otobüsteki yolcu devamlı öksürünce, polise ihbar ettiler
İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil
Son dönemde kamu yönetiminde yaşanan kritik değişiklikler
Valilik açıkladı: Artış devam ederse ek tedbirler kaçınılmaz!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Tapu alırken dikkat edilecek hususlar
Malullük ve engelli emekliliğine dair 8 soru 8 cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
metro turizm'in halka arz edilmesi 1
ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın 1
16.06.2020 fenerbahce vs trabzonspor maçı 1
dil çıkarmak 1
kenafir gözlü 2
parsel parsel sattı 3
melih gökçek 1
engelle butonu 1
kıbrıs tatlısı 1
14.06.2020 bingöl depremi 2
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Sinop Merkez KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam