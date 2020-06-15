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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 milyonu aştı.
 15 Haziran 2020 11:20
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 8 milyon 7 bin 717'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görülürken, bu ülkede 2 milyon 162 bin 228 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (867 bin 882), Rusya (537 bin 210), Hindistan (332 bin 783), İngiltere (295 bin 889), İspanya (291 bin 8), İtalya (236 bin 989), Peru (229 bin 736), Almanya (187 bin 671) ve İran (187 bin 427) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 178 bin 239'a ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Şili (174 bin 293), Fransa (157 bin 220), Meksika (146 bin 837), Pakistan (144 bin 478), Suudi Arabistan (127 bin 541), Kanada (98 bin 787), Bangladeş (87 bin 520), Çin (83 bin 181), Katar (79 bin 602), Güney Afrika (70 bin 38), Belçika (60 bin 29), Belarus (53 bin 973), İsveç (51 bin 614) ve Kolombiya (50 bin 939)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 435 bin 849 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 4 milyon 134 bin 704 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 437 bin 164 hasta tedavi görüyor.
Anadolu Ajansı
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