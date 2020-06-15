Gram altın 378 lira seviyelerinde
|15 Haziran 2020 11:24
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Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 378,3 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 379 liradan tamamladı.
Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 378,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.540 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.721 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.Dolar güne yükselişle başladı
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