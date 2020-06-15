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Karantina altındaki köye giriş yapmak isteyince kazada hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
|15 Haziran 2020 11:25
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ali Çelenk idaresindeki 03 AAV 823 plakalı motosiklet, Mahmut köyünün girişindeki kum yığınına çarptı.
Motosiklet sürücüsü Çelenk, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Köye giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı, girişinin de bu nedenle kum yığınıyla kapatıldığı öğrenildi.
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