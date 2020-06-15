1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün örgütsel eylemleri gerekçeli kararda

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski KOM şube müdürü hakkındaki gerekçeli karar yazıldı- Kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın FETÖ'nün inkar stratejisine sığındığına işaret edildi
 15 Haziran 2020 11:27
Yazdır
FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün örgütsel eylemleri gerekçeli kararda

- Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u iki telefon hattına yüklediği bilgisine yer verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince, meslekten ihraç edilen emniyet müdürü sanık H.D. hakkındaki gerekçeli karar yazıldı.

Tespit ve değerlendirme tutanaklarına göre sanığın iki GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen 16 sayfalık kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili örgütün bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda, sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği, FETÖ'nün Adana imamının organize ettiği sohbetlere katıldığı, örgütün toplantıları için kullanılan iki otelde 12 kez konakladığının tespit edildiği bildirildi.

Sanığın, yargılama safhasında inkar etmesine karşın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u iki telefon hattı üzerinden yoğun şekilde kullandığının teknik verilerle tespit edildiğine yer verilen kararda, H.D'nin kullanıcı adının "hd113", şifresinin "hd1968" ve ID numarasının "110217" olduğu belirtildi.

Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalanan "Garson" kod adlı sanıktan ele geçirilen ve örgütün bilgilerinin yer adlığı flash bellekte, H.D'nin, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilere verilen "A5" ile derecelendirildiği ifade edildi.

- "FETÖ'nün verdiği tüm görevleri mutlak itaat prensibi ile yerine getirirdi"

Gerekçeli kararda itirafları yer alan tanık Y.D, 1988-1992 yıllarında Polis Akademisinde eğitim gördükleri H.D'yi akademiye FETÖ'nün yönlendirdiğini iddia etti.

Polis Akademisinde eğitim görürken hafta sonları FETÖ'ye bağlı evlerde bir araya geldiklerini belirten Y.D, şu iddialarda bulundu:

"H.D, 1988-1992 yıllarında örgütün sohbet toplantılarına düzenli olarak katılırdı. 1992'de Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Ankara, Diyarbakır ve Adana'da çalıştı. Polis Akademisinden devre olduğumuz için birbirimizle sürekli irtibat halindeydik. H.D, FETÖ'nün verdiği tüm görevleri mutlak itaat prensibi ile yerine getirirdi. 2005'ten sonra Diyarbakır'a şark görevi için gittiğinde daha önce adli hiçbir görev yapmamasına rağmen FETÖ/PDY içerisinde yer alan dönemin Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan firari sanık M.S. tarafından KOM Şube Müdürlüğüne getirildi. 2010-2011 yıllarında ise dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü E.D, H.D'yi İstanbul'daki operasyonel birimlere görevlendirmek için bir hayli uğraştı fakat H.D. İstanbul'a tayin olamayınca Adana'ya tayin oldu ve KOM Şube Müdürlüğünde görev yaptı."

Y.D, 2016'ya kadar sanık H.D. ile iletişimlerinin kopmadığını anlattı.

Kararda, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı, tanık beyanları, FETO/PDY üyeleriyle iletisim bilgilerini iceren HTS analiz raporu ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında sanığın FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu anlatılan kararda, H.D'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediğinin altı çizilerek üst sınırdan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ'nün inkar stratejisine sığındığına işaret edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi
15 Haziran 2020 14:06		 Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
15 Haziran 2020 13:18
Samsun'da bylock kullanan 5 şahıs gözaltına alındı
15 Haziran 2020 12:49		 'Selam Tevhid' kumpası davası 'esas'a ilişkin görüş' için ertelendi
15 Haziran 2020 12:43
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı
15 Haziran 2020 12:33		 Başkent'te Bylock kullanıcısı olan 15 kişiye gözaltı kararı
15 Haziran 2020 11:59
FETÖ'nün katalog evlilik-izdivaç yapılanmasını desifre edildi
15 Haziran 2020 11:19		 FETÖ'nün 'büyük bölge talebe sorumlusu' itirafçı oldu
15 Haziran 2020 11:18
FETÖ operasyonunda ihraç edilen subay 'işkence' suçundan tutuklandı
15 Haziran 2020 09:53		 Balıkesir FETÖ operasyonunda 21 eski polis adliyeye sevk edildi
15 Haziran 2020 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:38 - İETT gece seferlerine yeniden başlıyor14:29 - YKS sınav giriş belgeleri açıklandı14:26 - O ilde de vakalar artıyor: 50 kişi hastanede14:20 - İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi14:07 - Konutta haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor14:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi14:00 - Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir13:58 - Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok13:55 - Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!13:46 - İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular
13:33 - İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı13:32 - Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi13:28 - Bakanlık harekete geçti, Haliç'ten numune alındı13:18 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Türkiye'nin ilk koronavirüs Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor13:08 - Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı13:06 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı
Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
Otobüsteki yolcu devamlı öksürünce, polise ihbar ettiler
İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil
Son dönemde kamu yönetiminde yaşanan kritik değişiklikler
Valilik açıkladı: Artış devam ederse ek tedbirler kaçınılmaz!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Tapu alırken dikkat edilecek hususlar
Malullük ve engelli emekliliğine dair 8 soru 8 cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parsel parsel sattı 3
12.06.2020 fenerbahçe vs kayserispor maçı 1
Domates 1
geçinemeyen demet akalın'ın boğazda lüks mekan açması 1
16.06.2020 fenerbahce vs trabzonspor maçı 1
tahir karapınar 2
hamza yerlikaya 3
Liyakat 1
engelle butonu 1
pençe-kartal operasyonu 1
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Sinop Merkez KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam