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8 bin 610 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6 bin 653'ü yerli, bin 957'sinin de ithal olmak üzere toplamda 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu açıkladı.
 15 Haziran 2020 11:32
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8 bin 610 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6 bin 653'ü yerli, bin 957'sinin de ithal olmak üzere toplamda 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu açıkladı.

DHA
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