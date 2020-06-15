Başkent'te Bylock kullanıcısı olan 15 kişiye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.
|15 Haziran 2020 11:59
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilerden 9'unun yakalandığı bildirilen açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği ifade edildi.
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