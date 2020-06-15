Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayet güvenlik kamerasında

SON DÖNEMDE KAMU YÖNETİMİNDE YAŞANAN KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER Son yıllarda kamu yönetiminde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişiklikler cumhuriyet dönemindeki en kritik değişiklikler denilse yeridir ve abartı da olmaz. Bu yazımızda bu konuyu açıklamaya çalışacağız.