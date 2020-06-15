'Selam Tevhid' kumpası davası 'esas'a ilişkin görüş' için ertelendi
|15 Haziran 2020 12:43
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasındaki kumpasında binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Erdoğan ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyetine başkanlık eden Daire Üyesi Mehmet Öztunç, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kurtuluş Deprem'e söz verdi. Deprem, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle esasa ilişkin görüşünü hazırlamak üzere ek süre talep etti, ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluklarının da devamını istedi.
Tutuklu sanıkların avukatları ise müvekkillerinin uzun süredir cezaevinde bulunduklarını ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.
Avukatların beyanlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına, sanıklar Süleyman Karaçöl, Sadrettin Sarıkaya, Fatih Mehmet Uslu, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Mehmet Ali Uysal, Nalan Can ve Adnan Çimen'in tutukluluklarının devamını kararlaştırdı.
Heyet, esas hakkındaki mütalaanın hazırlaması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ek süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 22 Eylül 2020'ye erteledi.
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