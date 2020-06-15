Samsun'da bylock kullanan 5 şahıs gözaltına alındı
Samsun'da FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı.
|15 Haziran 2020 12:49
|Yazdır
Samsun'da FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Samsun il merkezi, Terme ilçesi, İstanbul ve Rize illerinde bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda; haklarında ByLock kullandıkları, aralarında terör örgütüne müzahir iş yerinde SGK kayıtlarının da olduğu tespit edilen biri aktif öğretmen olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi
15 Haziran 2020 14:06
|Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
15 Haziran 2020 13:18
|'Selam Tevhid' kumpası davası 'esas'a ilişkin görüş' için ertelendi
15 Haziran 2020 12:43
|İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı
15 Haziran 2020 12:33
|Başkent'te Bylock kullanıcısı olan 15 kişiye gözaltı kararı
15 Haziran 2020 11:59
|FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün örgütsel eylemleri gerekçeli kararda
15 Haziran 2020 11:27
|FETÖ'nün katalog evlilik-izdivaç yapılanmasını desifre edildi
15 Haziran 2020 11:19
|FETÖ'nün 'büyük bölge talebe sorumlusu' itirafçı oldu
15 Haziran 2020 11:18
|FETÖ operasyonunda ihraç edilen subay 'işkence' suçundan tutuklandı
15 Haziran 2020 09:53
|Balıkesir FETÖ operasyonunda 21 eski polis adliyeye sevk edildi
15 Haziran 2020 09:26