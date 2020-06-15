Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı.
|15 Haziran 2020 13:18
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 18 kişi adliyeye sevk edildi.
Bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 1'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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