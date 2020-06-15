Bakanlık harekete geçti, Haliç'ten numune alındı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekipleri denizin renginin kahverengiye döndüğü Haliç'ten numune aldı.
|15 Haziran 2020 13:28
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Uzun çalışmalar sonucu temizlenen hatta deniz canlılarına yeniden ev sahipliğine yapmaya başlayan İstanbul'un "Altın Boynuzu" Haliç'in çamurlu hali yürekleri sızlatmıştı. Halici kaplayan çamur tabakası İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenerek gündeme getirilmişti.
İhlas Haber Ajansı'nın haberi adından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri
harekete geçti. Sabah saatlerinde Haliç'e gelen ekipler, çeşitli bölgelerden
numune aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri yaşanan renk değişiminin
nedenini öğrenmek için Bahariye Mevlevihanesi kıyısında incelemelerde bulundu.
Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
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