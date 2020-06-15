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İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.
 15 Haziran 2020 13:33
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İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos'tan itibaren açılmasının planlandığını bildirdi.

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

İranlı mevkidaşı Zarif ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası Türkiye'de resmi olarak ağırladığı ilk mevkidaşının Zarif olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, komşu ve kardeş ülkeden yapılan bu ziyaretin anlamına işaret ederek iki ülke heyetleri arasında verimli, kapsamlı ve samimi görüşmeler yapıldığını kaydetti.

İranlı mevkidaşıyla öncelikle ikili ilişkileri ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Pandemi sürecinde gösterdiğimiz dayanışmayı, bundan sonra ticaretimizin artırılması, var olan lojistik konuların hepsinin halledilmesi ve gelecek hedeflerimize birlikte yürümemiz bakımından devam ettirmemiz gerekiyor. Bu konuda da hemfikiriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, özellikle sınırlarda geçişleri sağlamaya başladıkları bilgisini paylaşarak şöyle devam etti:

"Sınırları açtık. Hem hava yolu, hem de sınırdan geçişler için de çalışmaya devam edeceğiz. Bu, özellikle önümüzdeki süreçte turizm sektörü için de, her iki taraf için de önemli. Bir aksilik olmazsa zaten uçuşların da 1 Ağustos itibarıyla açılması planlanıyor. Karşılıklı güven ve ortak fayda temelinde ikili ilişkilerimizi geliştirmek için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kovid-19 salgını başlamadan önce Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı için İran ziyareti planladıklarını anımsatan Çavuşoğlu, ertelenen bu ziyareti pandemi sonrası en kısa sürede yapmak istediklerinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Astana formatına İran'ın dönem başkanlığı yaptığına işaret ederek bu toplantıyı da en kısa sürede gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki istikrarsızlıklara dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bölgemizde terör var. Terör, hepimizin düşmanıdır. Terörle mücadele dahil güvenlik konularını da ele aldık. Bu konularda önümüzdeki süreçte de çalışmaya devam etmemiz lazım. Suriye'deki durumu biliyorsunuz. Bundan sonraki süreçte Suriye'ye kalıcı barışı getirmek için neler yapmamız gerektiğini somut konuşup adımları atmamız lazım. Bunlardan bir tanesi de anayasa komisyonu. Ağustos ayında toplanması öngörülüyor ve bunun da başarılı olması gerekiyor."

İran'ın istikrar ve huzurunun kendileri için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz her zaman söylüyoruz, İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Pandemi bize şunu öğretti ki; bugün dünyanın her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, tek taraflı adımlar yerine, birlikte çalışma ve hoşgörü kültürüyle dayanışmayı ön plana çıkarmaları gerektiğini söyleyerek pandemi sonrası bu ihtiyacın daha çok ortaya çıkacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, gelecek süreçte İran ile bu dayanışmayı sürdüreceklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Sadece Suriye değil, bölgede diğer sorunlar da var. Libya, Yemen var. Diğer taraftan yeni kurulan İsrail hükümetinin Filistin topraklarını işgal etme planı ve kararı var. Gerek İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde gerekse diğer platformlarda, uluslararası toplumla birlikte bunlarla mücadeleyi Türkiye ve İran olarak birlikte sürdüreceğiz ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz."
Anadolu Ajansı
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