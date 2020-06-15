İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular
|15 Haziran 2020 13:46
|Yazdır
O-3 Avrupa Otoyolu Aksaray istikameti Bağcılar Yüzyıl Köprüsü üzerinde demir korkuluklarından sarkan bir kişi intihar edeceğini söyleyince olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk olarak itfaiye ekipleri tarafından O-3 Avrupa Otoyolu üzerine hava yastığı açıldı. Bir süre sonra köprünün Edirne istikameti tarafına geçip demir korkuluklardan sarkmaya devam eden kişi için aynı zamanda ikna çalışması da başladı.
MERAKLI KALABALIK SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI
Polisin ikna çalışmaları sırasında olay yerini dolduran kalabalık da intihar girişimini meraklı gözlerle seyretti.
Yol üzerinde bulunan bir başka köprüye geçerek intihar girişimini seyreden kalabalık sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kalabalık içinde bulunan bazı kişilerin de maske takmadığı görüldü.
Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonunda köprüden sarkan kişi polis tarafından ikna edildi. İntihar girişimi sırasında O-3 Avrupa Otoyolu'nda iki yönlü trafik yoğunluğu meydana geldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında
15 Haziran 2020 13:00
|Zeytin bahçesindeki silahlı kavgada 2 ölü
15 Haziran 2020 12:47
|Başak Demirtaş zanlılarının emniyetteki işlemleri devam ediyor
15 Haziran 2020 12:35
|Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayet güvenlik kamerasında
15 Haziran 2020 12:12
|Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Yerel sanatçı hayatını kaybetti
15 Haziran 2020 11:29
|Karantina altındaki köye giriş yapmak isteyince kazada hayatını kaybetti
15 Haziran 2020 11:25
|Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 3 işçiden biri öldü
15 Haziran 2020 11:19
|Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi
15 Haziran 2020 10:24
|Öldürülen Sema Esen'in sevgilisine 'konut donukulmazığı ihlal'den dava
15 Haziran 2020 07:50
|Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 ölü, 8 yaralı
14 Haziran 2020 21:14