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Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında konuşan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Doğu Anadolu fay kırığı bir canavarla birleşmiş durumda. Türkiye'nin deprem haritasına baktığımız zaman ciddi hareketlilikler var'' dedi.
 15 Haziran 2020 13:55
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Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili olarak, Sözcü Gazetesine şu açıklamalarda bulundu:

* Deprem beklenen yerlere baktığımızda Muş, Varto, Bingöl, Erzincan, Erzurum bölgeleri öncelik aldı.

* Çünkü Doğu Anadolu fay kırığı en sonunda Kuzey Anadolu fay kırığı ile birleşti. Doğu Anadolu kırığı üzerinde deprem yoğunluğu yüzde 13 iken Kuzey Anadolu kırığında yüzde 53 oldu.

* Dolayısıyla Doğu Anadolu kırığı bir canavarla birleşmiş durumda. Gerginlik buraya aktı ve bu bölge tetik durumunda. Buralara önem verilmesi gerekir.

NİKSAR, REŞADİYE, AMASYA VE MERZİFON'A DİKKAT

Prof. Ercan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Burada önemli olan yerlerden Niksar, Reşadiye, Amasya ve Merzifon'a dikkat.

* Gelecek 10 yıl içinde Sakarya çukuru, Kaynaşlı, Düzce, Adapazarı, Akyazı ve İznik bölgelerinde deprem duyarlılığı yüksek alanlar.

* Marmara'nın güneyinde Bandırma, Gönen doğrultusu, Balıkesir ve Sındırgı arası gergin.

* Özellikle Aydın-Büyük Menderes çukurunun bulunduğu Denizli'den başlayıp Nazilli, Aydın, Kuşadası, Söke, Simav ve Sisam Adası'nın bulunduğu kesim gergin.

* Güney Ege yayı olarak aldığımız Dalma Batma kuşağının Girit, Rodos, Fethiye, Finike, Kaş ve Marmaris kesiminde gerginlik birikimi var. Ege sularında son bir yıldır bu gerginlik Ege'nin doğusuna doğru kayma eğiliminde.

* Çameli'nin bulunduğu kesimden Burdur, Isparta büklümü Beyşehir, Afyonkarahisar'ı çekince altına sokacak nitelikte. Diğer bir bölüm ise Hatay, İskenderun, Antakya, Ölüdeniz kırığı çok uzun süredir geriliyor.

* Çukurova'nın bulunduğu kesimde Osmaniye, Adana ve Ceyhan uzun süredir bir deprem üretmiyor.

* Bu gelecek olan yeni deprem yukarıda saydığım yerlerden hepsinde olacak ama hangi sırayla olacağını kestirmek güç. Buralara dikkat etmek şart.

EN GÜVENLİ YERLER

Ülke genelinde en güvenli bölgeler olarak Gürcistan ve Artvin'den başlayıp Bulgaristan sınırına kadar Karadeniz kıyılarının çok güvenli olduğunu da hatırlatan Övgün Ahmet Ercan diğer güvenli yerler olarak da "Kilis, Şırnak, Diyarbakır'ın güney kesimleri. Yozgat ve Sivas'ın orta kesimleri. Ankara, Konya, Karaman ve Niğde dolayları ile Trakya'nın kuzey kesimi çok güvenli yerler" dedi.

Prof. Görür: Son iki deprem, beklenen depremi öne çekebilir

Dün ve bugün Bingöl'de meydana gelen 5.7 ve 5.6'lık depremler, büyük depremin habercisi mi? Beş ay önce Bingöl Karlıova'da deprem olabileceğini söyleyen Prof. Naci Görür, yaşanan son iki depremi değerlendirdi. Görür, "Erzincan-Karlıova arasında beklediğimiz deprem halen geçerli. Son iki deprem Erzincan-Karlıova arasını rahatlatmadı, biraz daha hassas hale getirdi. Endişemiz, bu yörede beklenen depremi öne çekebilir" dedi.

Habertürk TV yayınında Oya Çebi'nin sorularını yanıtlayan Bilim Akademisi üyesi Prof. Naci Görür, şunları söyledi:

* Karlıova bölgesinin bir özelliği Türkiye'nin en büyük iki aktif fayının kesim noktası olması. Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul'dan gelip Karlıova'da duruyor. Doğu Anadolu Fayı da yine Karlıova'ya geliyor, iki fay birbirleriyle kesişiyor.

* Anadolu levhası da yılda 2-2.5 santim Batı'ya doğru hareket ediyor. Burası deprem bakımından Türkiye'nin en aktif bölgesi. Burada meydana gelen depremlerin bir özelliği olur. Her iki fay sistemini de depremin büyüklüğüne göre belirli ölçüde etkilerler.

* Erzincan-Karlıova arasında beklediğimiz deprem halen geçerli. Bu depremde orada olduğu için endişemiz, bu yörede beklenen depremi öne çekebilir. Bu deprem Erzincan-Karlıova arasını rahatlatmadı, biraz daha hassas hale getirdi.

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