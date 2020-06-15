1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: Konya'da karantinaya alınan ya da kapatılan bir fabrika yok. Dolayısıyla Konya'da anlatıldığı gibi bir kriz de yok ama rakamlar bu hızla giderse bir kriz olma ihtimali var
 15 Haziran 2020 13:58
Yazdır
Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) vakalarına ilişkin, "Konya'da hasta sayıları arttı ancak kriz oluşturacak bir yoğunluk söz konusu değil." dedi.

Altay, son günlerde Konya'da Kovid-19 vaka sayılarının yükselmesine ilişkin Mevlana Müzesi'nin avlusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da hasta sayısında bir artışın olduğunu dile getiren Altay, şöyle konuştu:

"Konya'da hasta sayıları arttı ancak kriz oluşturacak bir yoğunluk söz konusu değil. Yoğun bakım ve entübe sayılarında da bir artış yok. Şu anda Konya'nın hastane potansiyeli hasta sayılarına yetecek seviyede ama kurallara uymazsak gelecekle ilgili tehlike sinyalleri var. Öte yandan salgının başladığı ilk günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından şehirdeki hastaneler pandemi hastanesi olarak ilan edilmişti. Türkiye genelinde hasta sayılarının 800'lere düşmesiyle İl Sağlık Müdürlüğümüz inisiyatif alarak Beyhekim'de bulunan iki hastanemizi pandemi hastanesi ağırlıklı çalışmaya, diğer hastanelerin de normale dönmesiyle ilgili bir çalışma yürütmüştü. Son birkaç gündür Türkiye'deki vaka sayıları iki katına çıkınca şehrimizdeki hasta sayılarında da bir artış oldu. Bundan dolayı tekrar verilen karara dönme uygulaması, tüm hastanelerimizin şikayetlere bakması ve test için gerekli verileri almasıyla ilgili bir süreç başlatıldı. Yoksa, Konya'da pandemi hastaneleri iptal edilmişti tekrar başladı gibi bir durum yok. Tekrar vurguluyorum pandemi hastanesi belirlemek Sağlık Bakanlığına ait genelgeyle belirlenmişti ve bunda herhangi bir değişiklik olmadı."

- "Konya'da karantinaya alınan ya da kapatılan bir fabrika yok"

Resmi makamlardan yapılan açıklamalara riayet edilmesi gerektiğini belirten Altay, "Organize Sanayi Bölgelerinde bazı fabrikaların kapatıldığı ve karantinaya alındığı gibi söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Bugüne kadar Konya'da karantinaya alınan ya da kapatılan bir fabrika yok. Dolayısıyla Konya'da anlatıldığı gibi bir kriz de yok ama rakamlar bu hızla giderse bir kriz olma ihtimali var. Onun için lütfen tüm vatandaşlarımızdan sosyal mesafeye uymalarını, maske takmalarını ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

- "Şehir hastanemiz tamamlanmak üzere inşallah yıl sonu itibarıyla açılmış olacak"

Altay, Konya'nın sağlık altyapısının tüm Türkiye'de olduğu gibi salgınla mücadele edebilecek yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehir hastanemiz tamamlanmak üzere inşallah yıl sonu itibarıyla açılmış olacak. İlk günden itibaren Konya'da iki şeyin önemli olduğunu söyledim. Tarımsal üretim ve sanayi üretimi. Konya'nın tarımı üretmezse tüm Türkiye'de sıkıntıya gireriz. Konya'nın sanayisi üretmezse tüm Türkiye'de sıkıntıya gireriz. Rakamların 4 bin, 5 bin civarında olduğu dönemde bile böyle bir sıkıntı yaşamadık. Onun için rakamın 1500 civarı olduğu durumlarda kaos ortamı oluşturmak, iyi niyetle söylersek cahilliktir, ortalığı velveleye vermektir. Onun için herkes sosyal medyada paylaştıklarına dikkat etmeli. Bizler devletin yetkilileri olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Gerek gördüğümüz durumda en şeffaf şekilde açıklama yaparız, endişe etmeyin."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
15 Haziran 2020 14:38		 O ilde de vakalar artıyor: 50 kişi hastanede
15 Haziran 2020 14:26
Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı
15 Haziran 2020 13:06		 Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
15 Haziran 2020 00:30
Sağanak hayatı felç etti! Köprünün bir bölümü çöktü
14 Haziran 2020 22:16		 Artvin'de bir doğa harikası daha! Fotoğrafçılar buldu
14 Haziran 2020 21:56
İstanbul'da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
14 Haziran 2020 20:29		 5,7'lik depremin ardından 22 artçı deprem daha oldu
14 Haziran 2020 19:47
Vaka artışının sebepleri ortaya çıkmaya başladı
14 Haziran 2020 17:43		 Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem
14 Haziran 2020 17:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:44 - Emniyet Müdürü ve Kaymakamın testi pozitif çıktı14:38 - İETT gece seferlerine yeniden başlıyor14:29 - YKS sınav giriş belgeleri açıklandı14:26 - O ilde de vakalar artıyor: 50 kişi hastanede14:20 - İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi14:07 - Konutta haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor14:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi14:00 - Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir13:58 - Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok13:55 - Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!
13:46 - İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular13:33 - İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı13:32 - Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi13:28 - Bakanlık harekete geçti, Haliç'ten numune alındı13:18 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Türkiye'nin ilk koronavirüs Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor13:08 - Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı
Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
Otobüsteki yolcu devamlı öksürünce, polise ihbar ettiler
İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil
Son dönemde kamu yönetiminde yaşanan kritik değişiklikler
Valilik açıkladı: Artış devam ederse ek tedbirler kaçınılmaz!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Tapu alırken dikkat edilecek hususlar
Malullük ve engelli emekliliğine dair 8 soru 8 cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıbrıs tatlısı 1
türkiye'nin libya'ya müdahalesi kabul edilemez 1
muslera'nın ayağının kırılması 3
12.06.2020 göztepe vs trabzonspor maçı 1
ebru polat 1
ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın 1
kimse beni sevmiyor 1
yenipazar pidesi 1
13.06.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 1
pençe-kartal operasyonu 1
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Sinop Merkez KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam